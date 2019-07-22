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Matt Benedetto’nun ilginç tasarımları şaşırtıyor
Matt Benedetto’nun ilginç tasarımları şaşırtıyor
Matt Benedetto özellikle son günlerde tasarladığı ilginç eşyalarla dikkat çekiyor. Ter alma aparatından telefon şemsiyesine, ters basan terlikten, topuklu ile yürümeyi öğrenenlere tekerlekli stilettoya kadar pek çok gereksiz icada imza atıyor. Benedetto şimdi de yürürken çimlere basmanızı sağlayacak ayakkabı tasarımı ile gündemde...
Moda 22 Temmuz 2019 - 11:08

Bored Panda kullanıcısı ve Youtuber olan Matt Benedetto, yaptığı tasarımlarla dikkat çekiyor. Kendisi de zaten bu tasarımları ‘Gereksiz İcatlar’ olarak adlandırıyor. Matt’in dediği gibi yaptıkları o kadar gereksiz ki, ister istemez ‘Kim alır bunları’ diye kendinizi sorguluyorsunuz.

Yağmurda gözlük camlarınızı sürekli temizlemek zorunda kalmayacaksınız.

Matt’in her tasarımı potansiyel olarak faydalı fakat gerçekten gereksiz ve dikkatlice hazırlanmış buluşlar. Ne var ki hiç birine asla ihtiyaç duymayacağınız da bir gerçek. Tıpkı, telefon şemsiyesi, tekerlekli topuklu ayakkabı, ters basmış gibi görünen terlik, telefona bakarken çarpmamanız için kafanıza yerleştirdiğiniz bir aparat ve daha pek çok şey gibi….

sıcaktan bunalanlar için buzlu kolye

Benedetto’nun son tasarımı adeta sosyal medyayı salladı. Yürürken çimlere basmak isteyenler için tasarlanan ayakkabıya üstten baktığınızda ayakkabı görünümünde fakat tasarımın altı yok..

Bu icat telefonla ilgilenirken çarpmanızı engelliyormuş

Tuvalet kapısına dokunmak istemiyor musunuz?

O zaman bu aparat tam sizlik!

Topuklu ayakkabı ile yürümeyi bilmiyor ve öğrenmek istiyorsanız tekerlekli topuklu ayakkabıyı yine de kullanır mısınız?

Karda yürü izini ters göster!

Çimlere basarak yürümek isteyenler için