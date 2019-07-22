Matt Benedetto’nun ilginç tasarımları şaşırtıyor

Matt Benedetto özellikle son günlerde tasarladığı ilginç eşyalarla dikkat çekiyor. Ter alma aparatından telefon şemsiyesine, ters basan terlikten, topuklu ile yürümeyi öğrenenlere tekerlekli stilettoya kadar pek çok gereksiz icada imza atıyor. Benedetto şimdi de yürürken çimlere basmanızı sağlayacak ayakkabı tasarımı ile gündemde...

Bored Panda kullanıcısı ve Youtuber olan Matt Benedetto, yaptığı tasarımlarla dikkat çekiyor. Kendisi de zaten bu tasarımları ‘Gereksiz İcatlar’ olarak adlandırıyor. Matt’in dediği gibi yaptıkları o kadar gereksiz ki, ister istemez ‘Kim alır bunları’ diye kendinizi sorguluyorsunuz.

Matt’in her tasarımı potansiyel olarak faydalı fakat gerçekten gereksiz ve dikkatlice hazırlanmış buluşlar. Ne var ki hiç birine asla ihtiyaç duymayacağınız da bir gerçek. Tıpkı, telefon şemsiyesi, tekerlekli topuklu ayakkabı, ters basmış gibi görünen terlik, telefona bakarken çarpmamanız için kafanıza yerleştirdiğiniz bir aparat ve daha pek çok şey gibi….

Benedetto’nun son tasarımı adeta sosyal medyayı salladı. Yürürken çimlere basmak isteyenler için tasarlanan ayakkabıya üstten baktığınızda ayakkabı görünümünde fakat tasarımın altı yok..