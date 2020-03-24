Mayhoola corona virüsü ile mücadele için 2 milyon euro bağışta bulundu

Valentino ve Balmain gibi iki büyük moda markasının bağlı olduğu Mayhoola şirketi, corona virüsü ile mücadele için 2 milyon euro bağışta bulundu...

İtalyan Valentino ile Fransız Balmain markalarının ana şirketi Mayhoola, İtalya’ya destek olmak için 2 milyon euro bağışta bulundu. Şirket ayrıca, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Milano’daki Sacco Hastanesi’ne tıbbi ekipman yardımında bulundu.



Konu ile ilgili açıklama yapan şirket; “Milano hastanesine bağışlayacağımız yeni negatif basınçlı havalandırma tesisatı, sağlık personelinin koronavirüs hastalarına güvenli bir şekilde yardımcı olmasını sağlayacak. Amaç, virüsün bulaşıcığını durdurmak ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan herkes için güvenlik önlemlerini garanti altına almak” dedi.