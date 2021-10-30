Mayruk’un “Adım Adım Cumhuriyet” defilesi büyük ilgi gördü

Mersin Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, "Yıldırım Mayruk İle Adım Adım Cumhuriyet" defilesi gerçekleştirdi. Ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal hazırladığı program büyük beğeni topladı.

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Kurtuluş Savaşı sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için kat ettiği yolun anlatıldığı gecenin koreografisi ve elbise tasarımları büyük beğeni kazandı. Işık şovları ve Barbaros Şansal'ın sunumuyla renklenen gecede, mankenler izleyicilerin alkışları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu dönem dönem anlatan kıyafetleri taşıdı.



Büyük beğeni kazanan finalinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile sahneye çıkarak ünlü modacılar Mayruk, Şansal ve mankenlerle birlikte açılan dev Atatürk posterine selam verdi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye, milletvekilleri, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E YAKIŞIR”

Mezitlilileri çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nden izler barındıran bir defile ile buluşturmak istediklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yüz yılı geride bırakmaya hazırlanan Cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümünü, bize bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır biçimde kutlamak amacıyla etkinlikler düzenledik. Klasik müzik ile dünyaya mal olmuş değerli piyanist Fazıl Say konserinin ardından sizleri ‘Adım Adım Cumhuriyet’ defilesi ile buluşturmak istedik. Değerli modacımız Yıldırım Mayruk'un hazırladığı Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş çizgisini yansıtacak kıyafetlerin yer aldığı Adım Adım Cumhuriyet defilesinde sizlerle olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

İHA