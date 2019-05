‘Meghan Markle Düşes olmadan önce tasarımcılar tarafından istenilmiyordu’ iddiası

Meghan Markle’nin dünya çapında bir moda ikonu haline geldiğini inkar edemeyiz. Öyle ki Vogue editörü Anna Wintour dahi onun için ‘İlham verici’ diyor. Her giydiği satış rekorları kıran, tasarımcıların peşinden koştuğu Sussex Düşesi meğer Suits dizisinde oyuncu olduğu dönemlerde, moda endüstrisinin pek de ilgisini çekmiyormuş.

Markle'ın makyaj sanatçısı ve uzun zamandır arkadaşı olan Daniel Martin’in verdiği bir röportaja göre Meghan A plus oyuncular listesinde yer almadığı için tasarımcılar ona bir şey göndermiyormuş.

Meghan’ın her zaman kendi tarzına özgü doğuştan gelen bir stil duygusu olduğunu belirten arkadaşı, insanların Düşes’i görmezden gelmesine rağmen hiçbir zaman kendini küçük görmüyormuş ve bu onu daha da güçlendiriyormuş.