Meghan Markle Erdem tasarımıyla Lady Diana’yı hatırlattı

Sussex Dük ve Düşesi, dün Kanada'daydı... Meghan Markle resmi ziyarette, Türk tasarımcı Erdem imzalı bir yeşil yün bir kaban tercih etti...

Prens Harry ile birlikte, resmi bir ziyaret için Kanada’ya giden Meghan Markle, stiliyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Yıllar önce Lady Diana’nın da hamileyken benzer bir kıyafet giydiğini ortaya koyan sosyal medya kullanıcıları ‘Meghan, Diana’nın izinden gidiyor’ yorumu yaptı.

Kanada ziyaretinde Erdem imzalı yeşil, işlemeli yün bir kaban giyen ve bunu Aquazzura siyah stilettolar ile kombinleyen Markle’ın önümüzdeki ay ilk bebeğini kucağına alması bekleniyor…

