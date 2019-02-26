Meghan Markle Fas gezisinde 770 bin TL’lik kıyafet giydi

Geçtiğimiz hafta ABD'de düzenlenen baby shower'a katılan ve 500 bin dolarlık harcama yapan Meghan Markle, şimdi de Fas seyahatinde sadece kıyafetleri için 770 bin TL harcadı...

Sussex Düşesi Meghan Markle, son zamanlarda aşırıya kaçan harcamaları nedeniyle özellikle İngiliz basınının gündeminde. Her defasında yaptığı harcamaları tek tek yazan ve bir bakıma tepki gösteren basın, şimdi de Markle’ın Fas seyahatinde sadece kıyafeti için yaptığı harcamayı manşetlerine taşıdı…

Geçtiğimiz hafta kendisi için ABD’de düzenlenen baby shower’a katılan, burada özel güvenlik, özel jet, kutlama mekanı, süslemeler ve hediyer için 500 bin dolar harcayan Meghan Markle, halktan büyük tepki almış, Kraliyet Ailesi ise bir açıklama yaparak, Meghan’ın masrafları kişisel hesabından ödediğini söylemişti…

Tabii bu kimseye inandırıcı gelmedi. Tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Tüm bu yaşananların üstüne, Meghan Markle’ın 3 gün süren Fas seyahatinde giydiği kıyafetlere 770 bin TL harcaması seslerin yükselmesine neden oldu ve ‘Meghan yakında İngiltere’yi batırır’ gibi yorumlar yapılmaya başlandı…

Yedi aylık hamile olan Meghan’ın Fas turu için en iyi tasarımcılardan haute couture kıyafetler hazırlattı. 110 bin sterlin değerindeki kıyafetler Meghan için özel olarak tasarlandı… Sadece ilk gün giydiği Dior marka krem rengi kaftan 90 bin sterlin…