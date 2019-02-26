Meghan Markle Fas gezisinde 770 bin TL’lik kıyafet giydi

Geçtiğimiz hafta ABD'de düzenlenen baby shower'a katılan ve 500 bin dolarlık harcama yapan Meghan Markle, şimdi de Fas seyahatinde sadece kıyafetleri için 770 bin TL harcadı...
Sussex Düşesi Meghan Markle, son zamanlarda aşırıya kaçan harcamaları nedeniyle özellikle İngiliz basınının gündeminde. Her defasında yaptığı harcamaları tek tek yazan ve bir bakıma tepki gösteren basın, şimdi de Markle’ın Fas seyahatinde sadece kıyafeti için yaptığı harcamayı manşetlerine taşıdı…
Meghan, pazartesi akşamı katıldığı etkinlikte, kolları fırfırlı mavi bir elbise giydi. Carolina Herrera’nın Sonbahar Kış 2019 koleksiyonund yer alan elbise 3 bin 222 sterlin.
Geçtiğimiz hafta kendisi için ABD’de düzenlenen baby shower’a katılan, burada özel güvenlik, özel jet, kutlama mekanı, süslemeler ve hediyer için 500 bin dolar harcayan Meghan Markle, halktan büyük tepki almış, Kraliyet Ailesi ise bir açıklama yaparak, Meghan’ın masrafları kişisel hesabından ödediğini söylemişti…
Meghan’ın turda giydiği en pahalı tasarım Dior’a ait…
Dior kaftan elbise 90 bin sterlin. Dior ayakkabılar 590 sterlin. Dior çanta 1390 sterlin ve Birks pırlanta küpeler 6 bin 966 sterlin…
Tabii bu kimseye inandırıcı gelmedi. Tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Tüm bu yaşananların üstüne, Meghan Markle’ın 3 gün süren Fas seyahatinde giydiği kıyafetlere 770 bin TL harcaması seslerin yükselmesine neden oldu ve ‘Meghan yakında İngiltere’yi batırır’ gibi yorumlar yapılmaya başlandı…
Maison Valentino markasına ait haute couture bir elbise giyen Meghan’ın tasarımı 600 sterlin. Natalie Marie küpeler 1341 sterlin. Gianvito Rossi deri ayakkabılar 50 sterlin. Gianvito Rossi deri eldiven 405 sterlin ve Valentino çanta 1350 sterlin…
Yedi aylık hamile olan Meghan’ın Fas turu için en iyi tasarımcılardan haute couture kıyafetler hazırlattı. 110 bin sterlin değerindeki kıyafetler Meghan için özel olarak tasarlandı… Sadece ilk gün giydiği Dior marka krem rengi kaftan 90 bin sterlin…
Hatch marka skinny jean 189.99 sterlin. Alice+Olivia blazer ceket 395 sterlin. Geri dönüştürülmüş babetler 91.93 sterlin. Boh Runga küpe 172.49 sterlin. Güneş gözlüğü 183.84 sterlin. Misha Nonoo siyah kaşmir kazak 172.17 sterlin…
Ecksand Tresses altın küpeler 290 sterlin. Stuart Weitzman botlar 194 sterlin. J.Crew Field ceket 185 sterlin. Jean pantolon 215 sterlin. Tişört 228.28 sterlin.
Son güncelleme: 14:48 - 26.02.2019