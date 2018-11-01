Meghan Markle flaşların kurbanı oldu iç çamaşırı göründü

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Sussex Düşesi Meghan Markle artık neredeyse nefes alsa bile gündeme oturuyor. Kraliyet turu kapsamında eşi Prens Harry ile birlikte Yeni Zelanda’da bulunan Markle, halkla selamlaşma sırasında flaşların azizliğine uğradı.

Meghan Markle, Yeni Zelanda gezisinde, gelinliğini de hazırlayan marka Givenchy’nin kendisi için özel olarak tasarladığı kraliyet mavisi pilili bir etek giydi. Eteğe baktığınızda hiçbir transparanlık görünmüyor ne var ki gün ışığı ve fotoğraf makinelerinin flaşlarının ard arda patlaması sonucu maalesef vermemesi gereken bir frikik verdi…

Meghan’a özel olarak hazırlanan eteğin, Düşes’in iç çamaşarını ortaya çıkarması bir anda gündeme oturdu. Herkesin tepki verdiği fotoğraf dün dünyanın en çok konuştuğu konu oldu ve tabii ki gözler bir anda kraliyete çevrildi. Kraliyet tarafından henüz bir açıklama yapılmasa da kulislerde konuşulana göre Kraliçe Elizabeth’in çok sinirlendiği ve böyle bir dikkatsizliğin kabul edilemeyeceği söylendi. Zira kraliyet üyesi hiç kimsenin böyle bir transpran kıyafet giyemeceği katı kurallar arasında yer alıyormuş…

37 yaşındaki Meghan Markle’ın kraliyet turunun son gününde Rotorua’da yaptığı yürüşünde ortaya çıkan görüntüden sonra stilist Lucas Armitage bir açıklama yaptı ve bunun ‘Optik illüzyon’ olduğunu belirtti. Armitage “Femail dergisine şunları söyledi: “Ağır dokunmuş bir etkiye sahip bazı kumaşlar fotoğraf makinesinin flaşıyla bu etkiyi verebilir. Dokuma efektine sahip belirli kumaşlar, kamerada parlar ve dikkat çeker. Çizgili kumaşlar giymek riskli olduğu için hareketli ve titreyen bir görünüme sebep olur.”

Bakalım Kraliçe II. Elizabeth tarafından transparan etek ile ilgili bir açıklama yapılacak mı…