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Meghan Markle hakkında şok iddialar
Meghan Markle hakkında şok iddialar
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın asistanının altı ay içinde kaprislere dayanamayıp istifa etmesi geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Bu istifadan sonra Markle hakkında şok edici iddialar da ortaya çıktı...
Moda 21 Kasım 2018 - 14:45

İngiliz Kraliyet Ailesinin veliaht Prensi Harry ile evliliğinin ardından Sussex Düşesi Meghan Markle’ın adı gündemden düşmüyor. Kıyafetleri, stili, kraliyet kurallarına uymaması derken şimdi de Markle’ın kaprisleri konuşuluyor…
meghan-markle-sari-elbise-reuters-3Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda eşi Prens Harry ile birlikte çıktıkları Avustralya ziyaretleri sonunda, Markle’ın asistanının istifası gündeme gelmişti. Asistanın aniden istifasını vermesi ise şaşkınlık yaratmış fakat konu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı. Ancak özel asistanın gitmesindeki neden olarak Markle’ın hem kişiliğinin hem de ailesiyle arasındaki anlaşmazlıkların neden olduğu öne sürüldü. Hatta kraliyet yorumcuları böyle önemli ve profesyonel bir kişinin istifa noktasına gelmesini Meghan ile yaşadığı yüksek gerilime bağladı.
meghan-markle1Dün ise yabancı haber siteleri Meghan Markle hakkında şok eden iddilara yer verdi. Kraliçe II. Elizabeth’in sürekli kıyafetleri nedeniyle uyardığı Meghan Markle meğer bunları pek umursamıyormuş. Kraliçenin, Meghan’ın kıyafetlerini fazla Hollywood tarzında bulmasına ve kraliyetin stil danışmanlarının yönlendirmelerine rağmen, etkinliklerde ya da davetlerde ne giyeceğine kendisi karar veriyormuş.
meghan-markle2Hatta dün Royal Variety Performance adlı gala gecesine 895 Sterlin değerinde bir bluz ve 850 Sterlin değerindeki Safiyaa imzalı bir etek giyen Meghan Markle için, İngiliz basını tarafından ‘Hollywood yıldızı gibiydi’ yorumlarının yapılması da gerginliğin tuzu biberi olmuş.

Geçtiğimiz gün Royal Variety Performance galasına katılan Meghan Markle'ın bu kıyafeti İngiliz basınında 'Hollywood yıldızı gibi' başlıkla yer aldı.

Geçtiğimiz gün Royal Variety Performance galasına katılan Meghan Markle’ın bu kıyafeti İngiliz basınında ‘Hollywood yıldızı gibi’ başlıkla yer aldı.

Meghan’ın tabii ki bir asistanı yok. Onlarca asistanına da tabir yerindeyse kök söktürüyormuş. Her gün asistanlarına mesaj atarak azarlayan Markle her sabah 05.00’da uyanıp herkesin hazır olmasını istiyormuş.
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Meghan’ın tacizleri, gergin tavırları kraliyetteki diğer çalışanları da etkilemeye başlamış. Durum artık öyle bir hal almış ki Meghan’a Meghan Kasırgası yani Hurrincane Meghan demeye başlamışlar… İngiliz halkı ise söylenene göre ‘Melek yüzünün altında şeytan gizli’ gibi yorumlar yapmaya başlamış…

Son güncelleme: 14:52 - 21.11.2018

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