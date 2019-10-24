Meghan Markle hamileyken giydiği kıyafeti yeniden giyerek şaşırttı

Meghan Markle, salı akşamı Royal Albert Hall'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Markle geceye, daha önce hamileyken giydiği elbiseyi giyerek gitti ve insanlar 'tutumlu Meghan' yorumları yaptı...

Sussex Düşesi Meghan Markle, salı akşamı, 190 farklı ülkeden genç girişimcilerin dünya sorunlarını konuşmak için bir araya geldiği ‘One Young World Summit’e katıldı. Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlenen etkinlik, Meghan Markle’ın katılımıyla başlamış oldu.

Meghan geceye Babaton by Aritzia imzalı, maxwell bir elbise ile katıldı. 197.47 sterlin yani yaklaşık olarak 800 TL değerindeki mor elbise, hamileliğinin altıncı ayında giydiği elbiseydi…

Evlendiği günden bu yana gardırobu için harcadığı paralarla gündeme gelen ve İngiliz basını tarafından çok fazla eleştirilen Meghan, aslında bir giydiğini bir daha giymesiyle tepki çekiyordu.

Yıllar önce giydiği elbiseleri defalarca giyen Cambridge Düşesi Kate Middleton ile kıyaslanan Markle, hamileliğinden itibaren eski kıyafetlerini giymeye başladı. Düşes’in dün akşam hamile kıyafetini giymesi takdirle karşılandığı gibi ‘Tutumlu Markle… Eleştiriler işe yaramış’ gibi yorumlar da yapıldı…