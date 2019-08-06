Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle kapsül koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor
Meghan Markle kapsül koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor
Meghan Markle, ofis ve iş stiline katkıda bulunacak bir kapsül koleksiyon çıkaracağını duyurdu. İşssiz kadınlara destek veren sosyal yardımlaşma kurumu Smart Works ile ortak çıkaracağı koleksiyon, elde ettiği geliri yardım kurumlarlarına bağışlayacak...
Moda 6 Ağustos 2019 - 16:50

Stiliyle her daim beğeni toplayan, herkesin sahip olmak isteyeceği bir gardıroba sahip olan Sussex Düşesi Meghan Markle, şimdi de tasarımcı kimliğini ortaya çıkarıyor ve ofis ve iş stiline katkıda bulunacak bir kapsül koleksiyon hazırlıyor.
Çalışmayan kadınları iş konusunda destekleyen yardımlaşma kurumu Smart Works, Marks and Spencer, Jigsaawi John Lewis & Partners ve Misha Nonoo ile ortaklık yapan Markle’ın koleksiyonunun, bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor. Konu hakkında konuşan Markle, “Bu sadece birbirimizin hikayesinin bir parçası olmamıza izin vermekle kalmaz, birlikte olduğumuzu da hatırlatır” dedi.
Meghan’ın koleksiyonundan elde edilecek gelir Smart Works derneğine bağışlanacak.