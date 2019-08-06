Meghan Markle kapsül koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor

Stiliyle her daim beğeni toplayan, herkesin sahip olmak isteyeceği bir gardıroba sahip olan Sussex Düşesi Meghan Markle, şimdi de tasarımcı kimliğini ortaya çıkarıyor ve ofis ve iş stiline katkıda bulunacak bir kapsül koleksiyon hazırlıyor.

Çalışmayan kadınları iş konusunda destekleyen yardımlaşma kurumu Smart Works, Marks and Spencer, Jigsaawi John Lewis & Partners ve Misha Nonoo ile ortaklık yapan Markle’ın koleksiyonunun, bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor. Konu hakkında konuşan Markle, “Bu sadece birbirimizin hikayesinin bir parçası olmamıza izin vermekle kalmaz, birlikte olduğumuzu da hatırlatır” dedi.

Meghan’ın koleksiyonundan elde edilecek gelir Smart Works derneğine bağışlanacak.