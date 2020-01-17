Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi
Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi
Geçen hafta eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı aldıklarını açıklayan Meghan Markle, ayrılık sonrası ilk kez Kanada'da, gündelik kıyafetlerle görüntülendi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 17 Ocak 2020 - 08:38

Meghan Markle, dün sabah saatlerinde Kanada’da görüntülendi. Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra ilk kez kameralara yakalanan Markle’ın, gündelik kıyafetlerle bir merkezi ziyarette bulunması dikkat çekti.

Splash News

Vancouver’da bir Kadın Toplum Merkezi’ne ziyarette bulunan Markle, burada Voncouver halkı ile ilgili bilgi aldı. Öte yandan Markle, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar giymesiyle de dikkat çekti. 399 dolarlık Barbour marka montunu ilk olarak Mart 2017'de giymiş, 195 dolarlık Cuyana çantasını Haziran 2019'da Wimbledon'da kullanmıştı. Markle'ın Le Chameau marka çizmesinin değeri de 492 dolar. İngiliz medyası, Markle için ‘Rahat ve mutlu’ yorumunda bulundu.

Splash News

Tıpkı yaptığı merkez ziyaretinde olduğu gibi Markle, artık resmi ziyaretlerde şık ve pahalı kıyafetler, topuklu ayakkabı, her daim yapılı saçlarla dolaşmak zorunda kalmayacak.

Meghan Markle, üzerindeki montu daha önce bekarken de giymişti… (Soldaki 2017 tarihinden) -Splash News

Meghan ayrıca, üzerindeki kazağı ve pantolonu, daha önce başrolünde yer aldığı ‘Suits’ dizisinde de giymişti.