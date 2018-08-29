Meghan Markle Rachel Zane’den vazgeçemiyor

Geçtiğimiz mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın stili, en çok merak edilen konulardan biri. Herkesin stiline hayran olduğu Markle bakın kimden ilham alıyormuş!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

“Sussex Düşesi bugün ne giydi?”, “Meghan’ın üzerindekinin markası ne?”, “Düşes’i kim giydiriyor?”, “Meghan Markle’ın stiline kim karar veriyor?” ve buna benzer daha pek çok sorunın cevabı kadınlar tarafından merak ediliyor…

Stiliyle, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın dahi tahtını sallayan Meghan Markle, meğer Suits dizisinde 7 yıl can verdiği karakter Rachel Zane’den ilham alıyormuş…

Diz üstü elbiseler, triko kazaklar, stilletto, takım elbise, gömlek-kalem etek kombini ve daha pek çok detay, tıpkı Rachel Zane ile birebir benzerlik gösteriyor…

Dizinin kostüm tasarımcısı Jolie Andreatta da bu düşünceyi doğrulayan bir isim. Zira yıllarca Meghan ile birlikte çalıştı. Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda Rachel’ın Meghan’ın gardırobunu etkilediğini söyleyen Andreatta, “Şüphesiz ki Meghan şu an Rachel’in stilinden etkileniyor. Sonuçta karakteri 7 yıldır canlandırıyor. Kraliyet ailesinin bir parçası olduktan sonra da renklerden modellere kadar pek çok detay da şu an gardırobunda bulunuyor” dedi…