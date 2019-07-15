Meghan Markle The Lion King galasında Beyonce ile sohbet etti

Meghan Markle resmi doğum izninde olmasına rağmen kameralardan uzak durmayı pek istemiyor gibi. Dün akşam eşi Prens Harry ile The Lion King – Aslan Kral filminin Londra’daki galasına katılan Markle, galada Jason Wu markasına ait 3454 sterlinlik, yaklaşık 25 bin TL’lik siyah bir elbise ve 4600 TL’lik Aquazzura ayakkabı giydi. Markle’ın Gucci çantası ise 12 bin TL değerinde…

Markle, gecede stiliyle galanın önüne geçen ünlü şarkıcı Beyonce ile de bir araya geldi. Beyonce ile Meghan’ın kucaklaşması galaya damga vurdu. Filmin seslendirme kadrosunda yer alan üç çocuk annesi ünlü şarkıcı, Düşes’e ebeveynlik tavsiyesinde bulundu.

Beyonce, Vietnamlı tasarımcı Cong Tri’nin koleksiyonuna ait özel bir parça giydi. Sarı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı pileli ve folyo efektli kıyafetini yine tasarıma uygun altın tonlu aksesuarlarla kombinledi.

Archie için, “Çok güzel bir bebek” diyen Beyonce, Markle ve Prens Harry'ye, “Daima kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin” dedi.

