Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğününün detayları

Dünyanın merakla beklediği Prens Harry ve Meghan Markle düğünü nihayet geldi çattı. Bugün Türkiye saati ile 12.00’da başlayacak törenin 180 milyon TL’ye mal olacağı tahmin ediliyor. İşte yılın düğünüe dair dudak uçuklatan detaylar… Unutmadan söyleyelim. Biz bu yazıyı yazarken henüz tören başlamamıştı. Size vereceğimiz bilgiler de, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin zaman içinde dış basına verdiği bilgilerden ibaret…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Düğün Windsor Castle'da olacak. Nikahın kıyılacağı şato içindeki St. George's Chapel, Kraliyet Ailesi'nin yıllardır önemli günler için kullandıkları bir yer. Windsor Baş Papazı nikah seremonisini yönetirken, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ise çiftin nikahını kıyacak. Welby geçen ay Meghan Markle'ın vaftiz törenini gerçekleştirmişti… Nikahtan sonra ise taze çift, halkı selamlamak için konvoya katılacak.

İngiltere’de düzenlenecek olan düğüne halktan 2 bin 640 kişi katılacak. Bu rakamın 1200’ü töreni bizzat izleyebilecek. Halktan seçilen kişiler ise öyle kafasına göre tabii ki düğüne katılamıyor. Örneğin 200 kişi Prens Harry'nin birlikte çalıştığı derneklerden, 610 kişi Windsor Castle eşrofından, St. George's Şapel üyelerinden, geriye kalanlar ise Kraliyet Ailesi'yle çalışanlar ve Birleşik Krallık'ta yaşanlardan seçildi. Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Prens Harry ve Meghan Markle, kutlamaların bir parçası olduklarını hissetmeleri için halk üyelerinin de kraliyet düğününe katılmalarını istiyorlar.

Düğün davetiyesi, 1985'ten bu yana Kraliyet Ailesi'ne davetiye hazırlayan Barnard and Westwood tarafından tasarlandı. Davetiyeler 88 yıllık makinelerde basıldı ve hazırlık aşamasında altın tozlar kullanıldı. Hatta Galler Prensi’nin simgesi üç tüy de altın tozlarıyla yapıldı.

Düğünde erkeklerin, protokol kıyafeti olarak kabul edilen jaketatay ya da takım elbise, kadınların ise şapka giymesi zorunlu tutuldu.

45 milyon doların üstünde olması beklenen düğünün tüm masraflarını Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Charles karşılayacak. Dekorasyonda Meghan Markle'ın favori çiçeği olan şakayık ve kovan çiçeği kullanılacak. Ayrıca bol bol da beyaz gül tercih edilmiş.

Nihaktan sonra ağabey Prens Charles'ın ev sahipliğinde Frogmore Evi'nde özel bir resepsiyon yapılacak.

Meghan Markle'ın gelinliği hakkında pek çok isim öne çıksa da, Markle, nişan kıyafetini tercih ettiği marka Ralph&Russo'yu tercih etti. Gelinlik 100 bin sterlin yani 580 bin TL değerinde ve markanın 2016 İlkbahar Yaz koleksiyonuna ait. Gelinlik, çok katmanlı tülden, cüppeli, saten büstiyer ve 3 metre uzunluğunda kimono kol detayı olan, 3D ipek ve metalik iplikle işlenmiş; gümüş külçeler, ipek organze taç yapraklar, inci ve kristallerle süslenmiş.



Baştan sona tüm düğünün fotoğraflarını, daha önce Beyonce, Nicole Kidman gibi isimlerin de fotoğraflarını çeken Alexi Lubomirski çekecek…

Prens Harry ve Meghan Markle, bu hafta düğünde servis edilecek mönüdeki yemekleri tattı ve onay verdi. Kraliyet Şef Açşısı Mark Flanagan, yemeklerin mevsim ürünlerinden oluşacağını ve Kraliçe'nin sahip olduğu tarlalarda yetişen mahsüllerin kullanılacağını açıkladı.

BÜYÜK BRITANYA ESNAFININ YÜZÜ GÜLECEK

Kraliyet düğününün detaylarının yanı sıra bir de esnafların düğüne özel hazırladıkları hediyelik eşyalar da var. Tabii bunların hepsi Kraliyet’in onayından geçti. Prens Harry ve Meghan Markle’nin düğünü ile ilgili kartonetler, tuzluklar, yastıklar, bayraklar, tabak takımları, fincan setleri, maskeler, şapkalar, mug’lar, posterler, pullar, hatıra paraları ve aklınıza gelebilecek pek çok hediyelik eşya şu an piyasada.

Tüm bunların satışından 80 milyon dolar elde edileceği düşünülüyor. Prens William ve Kate Middleton’ın düğününde de hediyelik eşya satış rekoru kırılmıştı ve İngiliz perakende sektörüne tam olarak 199 milyon sterlin girmişti…

