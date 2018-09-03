Meghan Markle’ın gelinliği Windsor Kalesi’nde sergilenecek

Prens Harry ile 19 Mayıs'ta evlenen Meghan Markle'ın gelinliği ekimde Windsor Kalesi'nde sergilenecek. 200 bin Sterlin'lik gelinlik için kaleye yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor...

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Meghan Markle’ın Givenchy imzalı 200 bin Sterlik değerindeki yani yaklaşık 1.7 milyon TL’lik fildişi rengindeki gelinliği 26 Ekim’den 6 Ocak’a kadar Windsor Kalesi’nde sergilenecek. 14 Haziran 6 Ekim 2019’da ise Edinburgh’da görülebilecek.

Daha önceki yıllarda Kraliçe Elizabeth ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın da gelinlikleri düğünden sonra sergilenmiş ve yüz binlerce kişinin akınına uğramıştı. Hatta Kate Middleton’un gelinliğini görmek için 1.4 milyon kişi sıraya girmişti.

Sergide tabii ki sadece gelinlik değil, Prens Harry’nin kıyafetleri de olacak. Markle’ın taktığı taç ve duvak da tek tek sergilenecek. Bakalım Markle’ın ne kadar ziyaretçisi olacak.

