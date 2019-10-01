Meghan Markle’ın nazar boncuklu kolyesinin ardından Türk kayınvalide çıktı

Prens Harry ve oğlu Prens Archie ile birlikte Güney Afrika turuna çıkan Meghan Markle, ziyaretin ilk günü Mayamiko markasına ait 69 Sterlin değerinde, yani yaklaşık olarak 485 TL’lik şal desenli, anvelop kesim bir elbise tercih etti.

Meghan Markle, şimdiye kadar giydiği en uygun fiyatlı elbisesi ile konuşulurken, boyuna taktığı nazar boncuklu, Fatima’nın Eli sembolü olan kolyesi ile de dikkat çekti. Bu kolye her ne kadar eski gazeteci Mariella Tandy tarafından kurulan Alemdara markasına ait olsa da, aslında bir Türk markası. Mariella’nın eşi bir Türk ve yıllar önce bu kolyeyi kayınvalidesi Tandy’e hediye etmiş.

Mariella’nın yakın çevresi tasarımı çok beğenince de, kendine bir marka kurmaya karar veren gazeteci, ürünleri Kapalıçarşı’da yaptırıyor. Meghan’ın, el yapımı ürünler tasarlayan markadan bir ürün kullanması birkaç gün önce, gerek Türkiye’de gerek dünya basınında oldukça geniş yer bulmuştu.

Şimdi ise marka, kolye hakkında bir açıklama yaptı. Tabir yerindeyse ser verdi sır vermedi ve “Sussex Düşesi’nin kolyelerimizden birini taktığını görmekten çok memnunuz, ancak bireysel müşterilerimiz hakkında yorum yapmıyoruz” dedi…

Düşes’in kullandığı, nazar boncuğu ve Fatma Ana’nın eli figürünü içeren altın ve elmaslarla hazırlanmış Altan adındaki bu kolye 450 Sterlin. Yaklaşık 3 bin 200 TL…