Meghan Markle’ın terli koltuk altı gündem oldu

Meghan Markle ve Prens Harry, Noel tatili nedeniyle ara verdikleri kraliyet görevlerine geri döndü. Çift dün Londra'daki Canada House'u ziyaret etti. Koşuşturmalı bir günün ardından terleyen Markle'ın terli koltuk altı ise gündeme oturdu...

Noel’i Kraliyet Ailesi ile değil, de Kanada’da ailece geçirmeyi tercih eden Meghan Markle ve Prens Harry, ara verdikleri görevlerine dün geri döndü. Londra’daki Canada House’u ziyaret eden çift, burada büyük bir kalabalıkla karşılaştı.

Ziyaret için Stella McCartney imzalı bir kaban, Massimo Dutti markasına ait boğazlı kazak ve saten etek, Jimmy Choo stiletto tercih eden Meghan, ton sür ton uyguladığı stiliyle dikkat çekti.

Eski formuna geri dönen Meghan, maalesef dün talihsiz bir olay yaşadı ve bu dış basında da geniş yer buldu. Koşuşturmalı geçen bir günün ardından terleyen Meghan’ın, boğazlı kazağından belli olan terli kol altı gündem oldu.

Son derece insani bir durum olan terleme olayı, sosyal medya da yer buldu… “Koskoca Düşes nasıl terler’ diyen de vardı, ‘Sen ki kraliyete gelin gitmiş birisin, nasıl dikkat etmezsin’ diyen de… Ama çoğunluk her insanın başına gelebileceğini yazdı…