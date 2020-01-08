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Meghan Markle’ın terli koltuk altı gündem oldu
Meghan Markle’ın terli koltuk altı gündem oldu
Meghan Markle ve Prens Harry, Noel tatili nedeniyle ara verdikleri kraliyet görevlerine geri döndü. Çift dün Londra'daki Canada House'u ziyaret etti. Koşuşturmalı bir günün ardından terleyen Markle'ın terli koltuk altı ise gündeme oturdu...
Moda 8 Ocak 2020 - 09:12

Noel’i Kraliyet Ailesi ile değil, de Kanada’da ailece geçirmeyi tercih eden Meghan Markle ve Prens Harry, ara verdikleri görevlerine dün geri döndü. Londra’daki Canada House’u ziyaret eden çift, burada büyük bir kalabalıkla karşılaştı.

Meghan Markle ve Prens Harry – Reuters

Ziyaret için Stella McCartney imzalı bir kaban, Massimo Dutti markasına ait boğazlı kazak ve saten etek, Jimmy Choo stiletto tercih eden Meghan, ton sür ton uyguladığı stiliyle dikkat çekti.

Meghan Markle -Reuters

Eski formuna geri dönen Meghan, maalesef dün talihsiz bir olay yaşadı ve bu dış basında da geniş yer buldu. Koşuşturmalı geçen bir günün ardından terleyen Meghan’ın, boğazlı kazağından belli olan terli kol altı gündem oldu.

Meghan’ın terli koltuk altı gündem oldu. -Reuters

Son derece insani bir durum olan terleme olayı, sosyal medya da yer buldu… “Koskoca Düşes nasıl terler’ diyen de vardı, ‘Sen ki kraliyete gelin gitmiş birisin, nasıl dikkat etmezsin’ diyen de… Ama çoğunluk her insanın başına gelebileceğini yazdı…

Dük ve Düşes Canada House’u ziyaret etti. -Reuters

Son güncelleme: 09:13 - 08.01.2020
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