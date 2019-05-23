Mehmet Köymen Doğu’daki çocuklar için defile düzenledi

Mehmet Köymen, Doğu ve Güneydoğu da maddi olanaksızlıklar ve olumsuz iklim şartları altında eğitimlerini sürdürmeye çalışan ilk ve orta öğretim öğrencilerin Batı'daki akranlarıyla aynı değerde eğitim alabilmelerine destek olabilmek için, başkanlığında kurulan ‘Bir Demet Umut Derneği’ ile birlikte özel bir defile düzenledi.

Köymen “Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almalarına destek olmak için çabalıyoruz” diyerek, 9 ay önce kurulan dernekle, çok kısa sürede çok büyük yol katettiklerini anlattı ve “Bu geceden elde edilen gelir Doğu’da 1000 Çocuk projesine aktarılacak” dedi.