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Mehtap Elaidi 19 yıl sonra tamamen yenilendi
Mehtap Elaidi 19 yıl sonra tamamen yenilendi
Methap Elaidi Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu tanıttı. Yenilenme ve kabuk değiştirme temalı koleksiyonda ilk kez çanta, takı ve aksesuarlar da yer aldı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 21 Mart 2019 - 11:08

Moda tasarımcısı Mehtap Elaidi, 19 yıl önce beyaz gömleklerle yola çıktı… Şimdi ise tasarımlarıyla, dünyanın tanıdığı ünlü bir isim haline geldi. Elaidi, moda dünyasındaki 19’uncu yılını geride bırakırken adeta kabuk değiştirdi ve marka kimliğini, showroom'unu, web sitesini de yeniledi.
Dün akşam, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu sergileyen Elaidi’nin defilesini izlerken her zaman kendinizi nostaljik bir filmin içinde gibi hissediyorsunuz. Romantik ve zamansız tasarımlar, fonda çalan müzik…
‘It is time’ temalı koleksiyonu izlerken de aynı duyguları yaşatan tasarımcı bu kez farklı detaylarla karşımıza çıktı. Örneğin  ilk defa çanta, takı ve aksesuar da tasarlayan ünlü tasarımcı, yine klasikleşmiş gömleklerini vegan derilerle ve kırçıllı kışlık kumaşlarla harmanlamış…

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