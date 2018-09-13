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Mehtap Elaidi 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı
Mehtap Elaidi 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı
Mehtap Elaidi yeni koleksiyonu #SORRYMYSTORY1001 isimli koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı. Masal kahramanı Şehrazat ise koleksiyonun ilham kaynağıydı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 13 Eylül 2018 - 16:30

Ünlü tasarımcı Mehtap Elaidi, İlkbahar/Yaz 2019 sezonunda dünyaca ünlü edebi eser 1001 Gece Masalları'ndan ve masalın kahramanı Şehrazat'tan ilham alarak bir koleksiyon hazırladı. Her zaman bir hikayeden yola çıkarak hazırladığı koleksiyonlarıyla en beğendiğimiz tasarımcılardan biri olan Elaidi, tasarımlarını Şehrazat'a ve Şehrazat gibi güçlü nice kadınlara ithaf etti.
mehtap-elaidiSorry my Stroy 1001 isimli koleksiyonda hacimli ve sert kumaşlar, volanlar ve drapeler öne çıkıyor. Romantizmi sonuna kadar hissettiğiniz kreasyonda özel nakış desenleri ve işlemeli kumaşlar da tasarımlara ayrı bir hava katmış…
mehtap-elaidi1Her kıyafette masalsı görünümü hissettiğiniz koleksiyonda daha çok çizgili kumaşlar baskınken, maskulen feminen tarzları da bir arada görebiliyorsunuz.
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