Mehtap Elaidi 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı

Ünlü tasarımcı Mehtap Elaidi, İlkbahar/Yaz 2019 sezonunda dünyaca ünlü edebi eser 1001 Gece Masalları'ndan ve masalın kahramanı Şehrazat'tan ilham alarak bir koleksiyon hazırladı. Her zaman bir hikayeden yola çıkarak hazırladığı koleksiyonlarıyla en beğendiğimiz tasarımcılardan biri olan Elaidi, tasarımlarını Şehrazat'a ve Şehrazat gibi güçlü nice kadınlara ithaf etti.

Sorry my Stroy 1001 isimli koleksiyonda hacimli ve sert kumaşlar, volanlar ve drapeler öne çıkıyor. Romantizmi sonuna kadar hissettiğiniz kreasyonda özel nakış desenleri ve işlemeli kumaşlar da tasarımlara ayrı bir hava katmış…

Her kıyafette masalsı görünümü hissettiğiniz koleksiyonda daha çok çizgili kumaşlar baskınken, maskulen feminen tarzları da bir arada görebiliyorsunuz.