Melania Trump’ın giydiği ‘Gerçekten umursamıyorum, ya sen’ yazılı ceket ortalığı karıştırdı

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ABD Başkanı Donald Trump’un eşi Melania Trump, Amerika’nın en acımasız kanunu olarak lanse edilen sıfır tolerans yasası ile eşi ABD Başkanı Donald Trump ile fikir ayrılığına düşmüş, lakin dün çocuk bakım evine giderken giydiği ceketle herkesi hayrete uğratmıştı.

Teksas’ta, bir nevi toplama kampı gibi görülen çocuk bakım evine giderken giydiği Zara marka 39 dolarlık yani ortalama 182 TL’lik ceketin arkasında “Gerçekten umursamıyorum, ya sen?” yazıyor. Safari ceket sosyal medyanın da gündemindeydi. Özellikle Twitter’da insanlar ikiye bölündü. Kimi ‘Melania bilerek yapmamıştır” dese de pek çok kişi bunun bilinçli bir hareket olduğuna emin.

Sosyal medya kullanıcıları bu yazıya karşılık kendi yorumlarını yazmayı da ihmal etmedi. ‘Ne için bekliyorsun? Bu moronu etkisiz hale getir!’ ve ‘Onları pasta yemelerine izin verme, bana ver’, en çok paylaşılan twitler arasında… İşin en ilginci ise, Melania Trump’a destek verenler soluğu mağazalarda aldı ve olaylı ceket bir çok mağazada yok sattı.