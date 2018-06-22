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Melania Trump’ın giydiği ‘Gerçekten umursamıyorum, ya sen’ yazılı ceket ortalığı karıştırdı
Melania Trump’ın giydiği ‘Gerçekten umursamıyorum, ya sen’ yazılı ceket ortalığı karıştırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Teksas'taki çocuk bakım evini ziyarete giderken giydiği ceket ortalığı karıştırdı. "Gerçekten umursamıyorum, ya sen?" yazılı cekete sahip olmak isteyenlerse mağazalara akın etti.
Moda 22 Haziran 2018 - 15:33

ABD Başkanı Donald Trump’un eşi Melania Trump, Amerika’nın en acımasız kanunu olarak lanse edilen sıfır tolerans yasası ile eşi ABD Başkanı Donald Trump ile fikir ayrılığına düşmüş, lakin dün çocuk bakım evine giderken giydiği ceketle herkesi hayrete uğratmıştı.
zara-sitesindenTeksas’ta, bir nevi toplama kampı gibi görülen çocuk bakım evine giderken giydiği Zara marka 39 dolarlık yani ortalama 182 TL’lik ceketin arkasında “Gerçekten umursamıyorum, ya sen?” yazıyor. Safari ceket sosyal medyanın da gündemindeydi. Özellikle Twitter’da insanlar ikiye bölündü. Kimi ‘Melania bilerek yapmamıştır” dese de pek çok kişi bunun bilinçli bir hareket olduğuna emin.
4d7fdba900000578-5871221-image-a-214_1529618707216Sosyal medya kullanıcıları bu yazıya karşılık kendi yorumlarını yazmayı da ihmal etmedi. ‘Ne için bekliyorsun? Bu moronu etkisiz hale getir!’ ve ‘Onları pasta yemelerine izin verme, bana ver’, en çok paylaşılan twitler arasında… İşin en ilginci ise, Melania Trump’a destek verenler soluğu mağazalarda aldı ve olaylı ceket bir çok mağazada yok sattı.

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