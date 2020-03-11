Melis Goral Paris Moda Haftası’nda moda otoriteleri ile bir araya geldi

Melis Goral Paris Moda Haftası’nda moda otoriteleri ile bir araya geldi

Kalıpların dışındaki stili ile beğeni toplayan ve Liv Tyler, Ashleigh Murray ve Greta Gerwig ünlü isimlerin tercih ettiği Melis Goral, Paris Moda Haftası kapsamında moda otoriteleri ile bir araya geldi.

İlk çıkışını art-deco mücevher tasarımlarıyla yapan, her koleksiyonu ile daha çok beğeni toplayan Türk kadın girişim mücevher markası Melis Goral Jewelry, Paris Moda Haftası kapsamında, son koleksiyonlarını sektör liderlerine tanıttı.

Dünyanın dört bir yanından gelen çok katlı ve konsept mağazaların satın almacıları ile prestijli mücevher butik sahiplerinin yanı sıra tanıtılan koleksiyonlar, sosyal medya kanaat önderleri tarafından da beğeni topladı.