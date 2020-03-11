Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Melis Goral Paris Moda Haftası’nda moda otoriteleri ile bir araya geldi
Melis Goral Paris Moda Haftası’nda moda otoriteleri ile bir araya geldi
Kalıpların dışındaki stili ile beğeni toplayan ve Liv Tyler, Ashleigh Murray ve Greta Gerwig ünlü isimlerin tercih ettiği Melis Goral, Paris Moda Haftası kapsamında moda otoriteleri ile bir araya geldi.
Moda 11 Mart 2020 - 13:27

İlk çıkışını art-deco mücevher tasarımlarıyla yapan, her koleksiyonu ile daha çok beğeni toplayan Türk kadın girişim mücevher markası Melis Goral Jewelry, Paris Moda Haftası kapsamında, son koleksiyonlarını sektör liderlerine tanıttı.

Dünyanın dört bir yanından gelen çok katlı ve konsept mağazaların satın almacıları ile prestijli mücevher butik sahiplerinin yanı sıra tanıtılan koleksiyonlar, sosyal medya kanaat önderleri tarafından da beğeni topladı.

Etiketler