Melis Kaptanoğlu yeni çocuk koleksiyonunu tanıttı

“Kızlar Cumhuriyeti” mottosundan yola çıkarak adını dünya modasına duyuran Melis Kaptanoğlu Kids'in büyülü ve masalsı bir dünyanın kapılarını aralayan yepyeni koleksiyonu Modern Regina'nın tanıtımı yapıldı.

Daha önce Londra Çocuk Moda Haftası kapsamında tanıtılan koleksiyon, geçen gün ise İstanbul Emaar Square Mall’da bulunan Galeries Lafayette’de ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Defilede yürüyen modern zaman prensesleri arasında Melis Kaptanoğlu'nun kızı Melissa Kaptanoğlu, Zeynep Yılmaz'ın kızı Yasemin Ilıcalı, Altın Kelebek ödüllü Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız ile 7. Koğuştaki Mucize filminin çocuk oyuncusu Nisa Sofiya Aksongur gibi isimler yer aldı.

Koleksiyonda payetli kumaşlar, biker ceketler ve hareket özgürlüğü sağlayan taytlar hakimdi. Defilede sergilenen parçalar, kız çocukları için birbirinden farklı siluetler yaratırken, tasarımlarda farklı dokularla parlaklık yaratan kumaşlar; pul, taş, neon ve ışıltılı detaylar ağırlıktaydı.