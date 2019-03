Mercedes Benz Fashion Week Istanbul başladı

Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes Benz Fashion Week Istanbul, her sezon olduğu gibi bu sezon da moda sektörünün önemli aktörlerinin buluşma noktası olacak.

Saat 12.00’da Emre Pakel’in The Core alanında yaptığı defile ile açılan etkinlikte 46 tasarımcı ve marka, toplamda 38 defilede Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 17’si defile, 14’ü studio & mini defile, 2’si The Core Istanbul’da sunum ve bir kişi de retrospektif formatında gerçekleştirecek. Ayrıca her sezon olduğu gibi, bu sezon da koleksiyonlarını Zorlu PSM alanı dışındaki mekanlarda sergilemeyi tercih eden 4 tasarımcı bulunuyor.

Türk ve uluslararası satın alma sorumlularını marka ve tasarımcılarla buluşturarak etkinliğin ticari ayağını oluşturan The Core Istanbul, bu sezon yeni formatı altında karnaval temasıyla 20-21 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak. 45 markanın Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını satın alma sorumluları ile buluşturmasının yanı sıra sezon trendleri, dijital süreçlerin yönetimi, markalaşma, yavaş moda ve moda fotoğrafçılığı ana başlıkları altında atölye çalışmaları ve paneller, Türk tasarımcı markalarını bir araya toplayan bir pop-up store da The Core çatısı altında Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleşecek.

Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda seçtiği tasarımcının defilesini sunan Mercedes-Benz, bu sezon Türk modasının uluslararası alanda başarısını kanıtlamış isimlerinden Özgür Masur’un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Özgür Masur” ismiyle sunuyor. Özgür Masur, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunda ilhamını 80’li yılların ışıltılı dünyasından alıyor, Studio 54 yıllarının görkemli gecelerinin hatırasını Akdeniz Rivierası’nın hafifliğine ve neşesine doğru hayali bir yolculuğa çıkarıyor. Lüksü özümsemiş siluetlerin ön plana çıktığı koleksiyonda, 80’lerin ışıltılısı kadınların özgün ve eğlenceli ruhuyla buluşuyor.