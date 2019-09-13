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Mercedes Benz Fashion Week Istanbul başlıyor
Mercedes Benz Fashion Week Istanbul başlıyor
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 14. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklandı. İlkbahar / Yaz 2020 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.
Moda 13 Eylül 2019 - 07:06

Her yıl uluslararası moda takvimi doğrultusunda iki defa düzenlenen MBFWI, 14. sezonunda da sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdürecek. Her sezon olduğu gibi bu sezon da MBFWI, sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturarak Türkiye'de tasarımın ve hazır giyim endüstrisinin global ölçekteki başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.