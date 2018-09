Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul defile takvimi açıklandı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un on ikinci sezonu 11 Eylül’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, 14 Eylül’de son bulacak. Moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra genç ve yetenekli tasarımcıları bir araya getiren karma defileler dikkat çekiyor. KARMA 1 defilesinde Selen Akyüz ve Sezgi Tüzel, KARMA 2 defilesinde ise Tuğçe Özocak’ın markası Third ve Şebnem Günay İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını MBFWI podyumunda sergileyecekler.

Her sezon desteklediği tasarımcının defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz 12. sezonda ilk defa bir erkek giyim markasını destekleyerek Brand Who’nun İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Brand Who” ismiyle sunacak. Geçtiğimiz sezondan beri devam eden “Mercedes-Benz Uluslararası Tasarımcı Değişim Programı” kapsamında son yıllarda moda endüstrisine damgasını vuran Gürcistan’ın ses getiren tasarımcısı Ani Datukishvili de, İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Ani Datukishvili” ismiyle İstanbul’da MBFWI podyumuna taşımanın heyecanını yaşıyor.

İşte, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında Bashaques, Başak Cankeş, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, DB Berdan, Exquise, Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Gülçin Çengel, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mercedes Benz Presents Anı Datukishvili, Mercedes Benz Presents Brand Who, Mert Erkan, Miin by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum of Fine Clothing-Eda Güngör, New Gen by İMA, Özlem Süer, Raşit Bağzıbağlı, Selen Akyüz, Sezgi Tüzel, St. Nian-Nihan Buruk, Şebnem Günay, Şiyar Akboğa, T.A.G.G-Gökay Gündoğdu, Third-Tuğçe Özocak, Tuba Ergin, URUN-Ece Kavran yer alıyor.