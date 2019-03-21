Mercedes Benz Fashion Week Istanbul dünya listesinde ilk 10’da yer alıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 13’üncü sezonu, 22 Mart 2019 cuma gününe kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde moda severlerin katılımıyla gerçekleşecek. Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği etkinlik her sezon olduğu gibi bu sezon da moda sektörünün önemli aktörlerinin buluşma noktası olacak.

Bu sezon MBFWI takviminde 46 tasarımcı ve marka, toplamda 38 defilede yeni koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 17’si defile, 14’ü studio & mini defile, 2’si The Core Istanbul’da sunum ve bir kişi de retrospektif formatında gerçekleştirecek. Toplamda 45 markanın Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını satın alma sorumluları ile buluşturmasının yanı sıra sezon trendlerine de ışık tutan moda haftasının bu yılki teması ise ‘Kendinden daha fazlasın’ oldu…

sozcu.com.tr olarak biz de bu yıl moda haftasının nabzını tutmaya devam ederken, Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Pazarlama Müdürü Emre Kurt ile moda haftası hakkında konuştuk… Kurt İstanbul’da düzenlenen moda haftasının dünya çapında ilk 10’da olduğunu ama yakında ilk 5’in arasında yer alabileceğimizi belirtti…