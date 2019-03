Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimi açıklandı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2019 sezonu 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.

Defilede Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Belma Özdemir, Brand Who, Cele-Brand, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Climber, Damat, DB Berdan, Emre Erdemoğlu, Emre Pakel, Exquise, Ezra Tuba, Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Gülçin Çengel, Guntas, Hemington, House of Ogan, Karma1: Selen Akyüz&Third, Kiğılı, Kith&Kin, M.O.F.C. Eda Güngör, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mercedes-Benz presents Özgür Masur, MiiN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, New Gen by IMA, Önder Özkan, Özlem Erkan, Özlem Kaya, Özlem Süer, Şebnem Günay, Sudi Etuz, Tuba Ergin ve W-S-M yer alacak.