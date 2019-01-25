Mercedes Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimi açıklandı
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İstanbul etkinlik takvimi açıklandı. Tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezon, 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Türkiye'nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdüren moda haftası, sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturacak.