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Mercedes Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimi açıklandı
Mercedes Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimi açıklandı
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklandı. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
Moda 25 Ocak 2019 - 09:33

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İstanbul etkinlik takvimi açıklandı. Tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezon, 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Türkiye'nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdüren moda haftası, sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturacak.
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