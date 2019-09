Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimini açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar belli oldu. Bağzıbağlı Prive X Özlem Erkan, Barbie by Çiğdem Akın, Can Yunus Çetinkaya, Ceren Ocak, Exquise, Gökhan Yavaş, Hemington, Join Us, Kith&Kin, Lug Von Siga, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Mehtap Elaidi X Lenzing Ecovero, Mercedes-Benz presents MiiN by Kadir Kılıç, Mert Erkan, Murat Aytulum, Natalie Kolyozyan, New Gen by İma, Niyazi Erdoğan, Önder Özkan, Özlem Süer, Pioneering Designers Mehmet Emiroğlu-Muhammed İloğlu -Şebnur Günay, Pioneering Designers II Emre Pakel – Seydullah Yılmaz, Sudi Etuz, WRDB DB Berdan, Y Plus by Yakup Biçer ve Yelda Aslan moda haftasında 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonlarını sergileyecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul ile eş zamanlı ve aynı mekânda gerçekleşen, 5 yıldır yerli ve yabancı satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini, moda basını mensuplarını bir çatı altında buluşturan ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayan The Core Istanbul, bu sezon 10-11 Ekim tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 20’nin üzerinde markanın yanı sıra 10’a yakın tasarımcının da katılımıyla moda endüstrisine güncel ve yaratıcı çözümler sunan The Core Istanbul, bu sezon “Meet the Talents” alanında genç ve yetenekli Türk tasarımcıların hazırladıkları, sınırlı sayıda tasarımı da sektör profesyonelleri ile buluşturacak.