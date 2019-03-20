Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da erkek modası ön plana çıktı

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da bu sezon erkek modası hiç olmadığı kadar ön planda… Öyle ki moda haftası kapsamında toplam 12 farklı marka ve tasarımcı, erkek koleksiyonlarını MBFWI’de sunacak.

Dün, Türkiye’nin erkek giyim alanında önemli markalarından olan Kiğılı ve Damat, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını sergiledi. Uzun süredir moda haftasından ellerini çeken iki marka, yıllar sonra podyumlara geri döndü… “Light Magic” isimli koleksiyonuyla şehirli erkeğe alışılmışın dışında çizgileriyle öne çıkan modeller sunan Kiğılı, ‘Mistisizm’ teması ile podyumdaydı.

30 farklı modelin sahne aldığı; casual ile spor ürünlerin ağırlıklı olduğu koleksiyonda, özellikle Y kuşağının beklentilerine hitap ediyor.

Günün son defilesinde ise Damat, ‘Expect the Unexpected’ mottosuyla konforu yenilikçi bir tasarım anlayışıyla ortaya koydu. Şehirli erkeğin tercih edeceği daha spor casual parçalar 40 model tarafından tanıtıldı.

