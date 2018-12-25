Mert Alaş tasarımcı oldu

Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott ünlü bir giyim markasıyla anlaştı. Ortaklar, marka için bir kapsül koleksiyon hazırlayacak...

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Ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott Dsquared2 markası için kapsül koleksiyon hazırlayacak. ‘Mert & Marcus 1994 x Dsquared2’ adlı koleksiyonun çalışmalarına başlayan ortaklar, markanın kurucuları ve yaratıcı yönetmenler Dean ve Dan Caten ile birlikte çalışacak…

Şubat ayında seçili mağazalar ve Dsquared2 online sayfasında satışa sunulacak koleksiyon 90’lar stilini yansıtacak. Hem kadın hem erkekler için tasarımlar yapacak olan Alaş ve Piggott, ayrıca Kate Moss’un resimleri de dahil olmak üzere Alaş ve Piggott’un çektiği ikonik arşiv görüntüleri, bazı parçalar üzerinden de ürünler tasarlayacak.