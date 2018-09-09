Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, dün Alaçatı’da evlendi. Fırat’ın gelinliği, kına kıyafetini de hazırlayan Tuvana Büyükçınar’a ait. Balık kesim düşük omuzlu, göğüs dekolteli gelinlik bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmeyip alaturka bulunsa da, bazıları da oldukça zarif olduğu konusunda yorumlarda bulundu…

Ama dün, sosyal medya gelinlikten çok İdil Fırat’ın ince beli ve düz karnı ile daha çok ilgiliydi… Zira hatırlarsanız aylar önce Mert Fırat ve İdil Fırat hızlı bir şekilde evlenme kararı alınca sosyetik güzelin hamile olduğu ve bu nedenden dolayı ani karar aldıkları yazılmıştı…

Birçok kişi, hamile olmuş olsaydı, şimdiye kadar çoktan karnının çıkmış olacağına dikkat çekerken, kimi de “Çamur atarken bir değil bin kere düşünün. Olmayan göbeğinden gebe olmadığı çok belli” dedi.