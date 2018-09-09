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Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi
Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi
Yaklaşık iki hafta önce kınasına tahtla gelerek dikkatleri üzerine çeken İdil Fırat, nişanlısı Mert Fırat ile dün Alaçatı'da evlendi. Fırat'ın düz karnı ise hamilelik iddialarına noktayı koydu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 9 Eylül 2018 - 09:38

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, dün Alaçatı’da evlendi. Fırat’ın gelinliği, kına kıyafetini de hazırlayan Tuvana Büyükçınar’a ait. Balık kesim düşük omuzlu, göğüs dekolteli gelinlik bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmeyip alaturka bulunsa da, bazıları da oldukça zarif olduğu konusunda yorumlarda bulundu…

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Ama dün, sosyal medya gelinlikten çok İdil Fırat’ın ince beli ve düz karnı ile daha çok ilgiliydi… Zira hatırlarsanız aylar önce Mert Fırat ve İdil Fırat hızlı bir şekilde evlenme kararı alınca sosyetik güzelin hamile olduğu ve bu nedenden dolayı ani karar aldıkları yazılmıştı…

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Birçok kişi, hamile olmuş olsaydı, şimdiye kadar çoktan karnının çıkmış olacağına dikkat çekerken, kimi de “Çamur atarken bir değil bin kere düşünün. Olmayan göbeğinden gebe olmadığı çok belli” dedi.

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