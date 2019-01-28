Merve Boluğur ve Dua Lipa pişti oldu

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz gün bir arkadaşının Matrix temalı doğum gününe katıldı. Partide giydiği latex bodysuit'i geçtiğimiz yıl Merve Boluğur giymişti. Ne var ki Boluğur'un giydiği kıyafetle Lipa'nın tercihi birebir aynı olsa da aralarında dağlar kadar fark var.

Müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen ünlü şarkıcı Dua Lipa, stili ve güzellik stilleriyle de adından söz ettiriyor. Bir ikon olma yolunda ilerleyen genç şarkıcı, geçtiğimiz gün bir arkadaşının Matrix temalı doğum gününe katıldı. Siyah ‘Bob’ saçları, cesur makyajı ve lateks bodysuit’i ile göz kamaştırdı… Gecede Atsuko Kudo markasına ait, 2 bin 800 TL’lik lateks kumaştan bir bodysuit giyen Lipa, kıyafetini Alexander Wang markasına ait 3 bin 700 TL’lik bir çanta, 5000 TL’lik Vetements botları ve Giant Paperclip markasına ait 1200 TL’lik dev ataç kolyesi ile kombinledi.

Lipa’nın bu paylaşımı akıllara Merve Boluğur’u getirdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl çıkardığı kırmızı rujunun tanıtımı için aynı elbiseyi giymişti. Gülnur Güneş’e ait olan bu kıyafet o dönem çok ses getirmişti lakin, Lipa’nın stilinden sonra ‘Göğüs farkı’ gibi yorumlar yapıldı.

Tabii bu Merve Boluğur’un giydiği kıyafetin işçiliği ile de alakalı. Bir kere göğüs kısmı oturmadığı gibi potluklar göze çarpıyor. Elbisede lateksten çok sanki bir naylon görünümü var ve şu da bir gerçek ki bu tasarımı ilk kim yaptı bilmiyoruz lakin son dönemlerde ‘Esinlenme’ dünyaca ünlü markaların da düştüğü bir hata…