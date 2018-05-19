Meryem Uzerli, yüzüne yaptırtığı dolgularla alay konusu oldu

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71. Cannes Film Festivali için Fransa’nın Cannes kentine giden ünlü oyuncu Meryem Uzerli, festivalin olmasa da Türkiye’nin gündemine oturdu… Etkinlikte özel gösterimleri kaçırmayan, ünlülerle fotoğraf çektirip Instagram hesabında paylaşan Uzerli çeşitli parti ve event’lere de katıldı…

John Travolta’nın başrolde olduğu ‘Gotti’nin galasına giden, Grammy ödüllü sanatçı Whitney Houston'ın hayatını konu alan belgeselin prömiyerine katılan, bu yıl 20’ncisi düzenlenen amfAR’da boy gösteren, hatta Chopard Gentleman's Evening etkinliğinde de bulunan Meryem Uzerli, her ne kadar şıklığıyla göz doldursa da maalesef yüzüne yaptırtığı dolgu nedeniyle sosyal medyada resmen yerin dibine sokuldu…

Cannes Film Festivali’ne Raisa&Vanessa, Eight PM, Tuvanam markalarının tasarımlarıyla katılan Meryem Uzerli, stiliyle dikkat çekti. En azından şimdiye kadar ülkemizden festivale giden bir çok ünlüden daha şık olduğunu söyleyebiliriz.

Ne var ki, dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdığı iddia edilen ünlü oyuncunun, yüzüne bakmaktan ve yorum yapmaktan kimse doğru düzgün kıyafetlerine bakamıyor…

