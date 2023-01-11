Messi’nin saati açık artırmaya çıkıyor

Arjantinli futbolcu Messi'nin saati açık artırmaya çıkıyor. Saatin onbinlerce dolara satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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19 Ocak’ta Fellows Auctioneers tarafından düzenlenecek müzayedede, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin saati satılacak.

Sınırlı sayıda üretilen Audemars Piguet Royal Oak Leo Messi Edition'ı, ünlü futbolcuya 2005 yılında hediye edilmiş. Bu saatten sonra Royal Oaks’ın hevesli bir koleksiyoncusu olan Messi, 2010'da saatin marka elçisi oldu.

Bu ilişki, 2012’de Audermars Piguet’nin The Royal Oak Leo Messi Limited Edition’ı piyasaya sürmesiyle daha da ileri taşındı. Koleksiyon, paslanmaz çelik, altın ve platin olmak üzere üç farklı varyantta yalnızca 1.000 parça ile sınırlıydı.

Fellows’ Luxury Watch Sale’deki saatin 18-22 bin pound (409 bin TL-500 bin TL) arasında alıcı bulması bekleniyor.

Fellows Saat Müdürü Laura Bishop, “Audemars Piguet saatleri, özellikle müzayedelerimizde her zaman çok rağbet görüyor. Leo Messi’nin Aralık 2022’de Dünya Kupası’nda Arjantin ile kazandığı son zafer göz önüne alındığında, bu saatin hızlı bir şekilde satılacağını düşünüyoruz' dedi.

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