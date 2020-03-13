MET Gala 2020 corona virüsüne (Covid-19) rağmen iptal edilmedi

Corona virüsü can almaya devam ederken, pek çok etkinlik bir bir iptal edilirken, MET Gala'dan ilginç bir açıklama geldi. Kostüm Enstitüsü Dış İlişkiler Sorumlusu Nancy Chilton 'Şov devam etmeli' dedi...

MET Gala 2020 dünyanın korkulu rüyası haline gelen corona virüsüne rağmen devam etme kararı aldı. 4 Mayıs’ta New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşecek etkinlik, tüm uyarılara rağmen iptal kararı almadı.



Dünya çapında film çekimlerini, festivalleri, defileleri, spor etkinliklerini dahi iptal ettiren corona virüsü bir tek MET Gala’yı kararından vazgeçirmedi. Kostüm Enstitüsü Dış İlişkiler Sorumlusu Nancy Chilton, “Planlandığı gibi ilerliyoruz ve harika bir akşamı dört gözle bekliyoruz” dedi. Chilton durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini de belirtti.



MET Gala her ne kadar devam etme kararı alsa da, listede yer alan pek çok ünlü ismin etkinliğe katılmak istemeyeceği ön görülüyor.