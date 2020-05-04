MET Gala bu akşam sanal bir içerik yayınlayacak

Her yıl merakla beklenen MET Gala, bu yıl yapılmayacak. Ama bu etkinlikten mahrum kalınacağı anlamına gelmiyor. Kostüm Enstitüsü, corona virüsü salgını olmasaydı normalde bugün yapılacak olan etkinliği, herkesin davet edildiği bazı sanal etkinliklerle kutlayacak.

Corona virüsü olmasaydı şayet, dünyaca ünlü isimler bugün MET Gala için Metropolitan Sanat Müzesi’nin basamaklarında basına poz verecekti… Ne var ki planlanan hiçbir etkinlik bu yıl gerçekleşemedi ve herkes farklı yollardan takipçilerine ulaşmaya çalıştı. Kostüm Enstitüsü de bugün yapılacak olan etkinliği, herkesin davet edildiği bazı sanal etkinliklerle kutlayacak.



WWD’ye göre, MET bu akşam hayranların eğlenmesi için sanal içerik yayınlayacak, bu da ‘Zaman Hakkında: Moda ve Süre’nin önizlemeleri ile Met Gala’nın geçmişinden bazı içerik ve ünlü yüzler içermesi anlamını taşıyor.