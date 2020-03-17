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MET Gala, Corona virüsü sebebiyle resmi olarak ertelendi
MET Gala, Corona virüsü sebebiyle resmi olarak ertelendi
Her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala, corona virüsü nedeniyle ertelendiği resmi olarak açıklandı.
Moda 17 Mart 2020 - 09:28

Geçen hafta, MET Gala’nın Kostüm Enstitüsü Dış ilişkiler Sorumlusu Nancy Chiltoni, “Şov devam etmeli” diyerek Met Gala’nın Corona virüsü sebebiyle iptal olmayacağını, planlanan tarihte her zamanki gibi gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Blake Lively/Fotoğraf: Shutterstock

Ancak Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour, galanın bu yıl ertelendiğini açıkladı.

Anna Wintour, Vogue dergisine yazdığı bir mektupta, “Kaçınılmaz ve sorumluluk sahibi bir kararla Metropolitan Müzesi kapılarını kapatma kararı aldı. Bu nedenle açılış gecesi ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.

Katy Perry/Fotoğraf: Shutterstock

MET Gala’nın bu seneki bilet fiyatları, 35 bin dolar olarak belirlenmişti. Galanın bu yılki teması ise Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti. Galada 1870 yışından günümüze 160 parçalık bir arşiv de sergilenecekti.

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