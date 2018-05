Met Gala ‘Kutsal Bedenler’ temasıyla gerçekleşti

Her yıl merakla beklenen ve bir tema üzerinden yapılan Met Gala dün gerçekleşti. Kutsal Bedenler; Moda ve Katolik Hayal Gücü temalı geceye dinsel ikonik kıyafetler damga vurdu...

Dünyanın en önemli moda etkinliği Met Gala, dün, New York’ta düzenlendi. Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yıl ki teması ise Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Yani Kutsal Bedenler; Moda ve Katolik Hayal Gücü…

Geçtiğimiz yıldan itibaren aslında galanın dinsel bir tema üzerine kurulacağı biliniyordu. Vogue ABD editörü Anna Vintour ev sahipliğinde gerçekleşen Met Gala’da sunum ise Amal Clooney ve Rihanna tarafından yapıldı.

Sanat, müzik, beyaz perde, cemiyet ve tabii ki moda dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı davette Rihanna, her yıl olduğu gibi bu sene de en ikonik isim oldu. Dini referansların baz alındığı etkinliğe Papa kostümü ile katılan ünlü şarkıcı, her sezon olduğu gibi yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Dünyaca ünlü yıldızlar aylar öncesinden bu geceye hazırlandı. Örnegin Blake Lively galada giydiği kıyafet için geçtiğimiz ay, haftalar sürdüğünü ve hala bitmediğini yetişip yetişmeyeceği konusunda da endişeli olduğunu esprili bir dille anlatmıştı.

Kıyafete baktığımızda beklemeye değmiş olduğunu görebiliyoruz. Tasarım Versace’ye ait…

Gecede Rihanna ve Blake Lively en dikkat çeken iki isim olsa da temaya uygun kıyafet tercih eden ve dini konuda kadının yer aldığı her alanın kostümü ile karşımıza çıkan pek isim de vardı… Olivia Munn, Madonna, Bella Hadid, Gigi Hadid, Lana Del Rey, Jennifer Loprz, Sarah Jessica Patker, Juliette Binoche, Kate Bodwort bunlardan bazıları… İşte geceye damgasını vuran tasarımlar…