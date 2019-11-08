Michael Jackson’ın kullanılmış çorapları satışa çıkıyor! En az 1 milyon dolar ödeyecekler

Michael Jackson'ın ilk Moonwalk'unda giydiği çorapları 13 Kasım'da Türkiye saati ile 14.00'da açık artırmada satışa çıkıyor. Jackson'ın açılış rakamı en ise az 1 milyon dolar olarak belirlendi...

Michael Jackson’ın 1983 yılında yaptığı ‘Moonwalk’ı hatırlıyor musunuz? İşte o Jackson’ın bir anda popüler olan meşhur dans figürü ‘Moonwalk’ yani ay yürüşüyünü yaparken giydiği beyaz çorapları açık artırmaya çıkıyor. Şarkıcının giydiği kristallerle bezeli özel yapım beyaz çoraplar, 13 Kasım’da Türkiye saati ile 14.00’da satışa çıkacak.

İnternet üzerinden yapılacak satışı düzenleyen GottaHaveRockandRoll.com’a göre çorapların 1 milyon ila 2 milyon dolar, yaklaşık 6-12 milyon TL getirmesi bekleniyor. Söylenenlere göre Jackson çoraplarını, 1984’teki Zafer Turnesi – Victory Tour sırasında, açık arttırmaya da dahil edilen imzalı bir mektupla beraber menajeri Frank DiLeo’ya vermişti. Çorapların çok iyi durumda olduğu, yalnızca sahnede giyildiği belirtiliyor.

AY YÜRÜYÜŞÜ NASIL ÇIKTI

Knopper, Michael Jackson'un Ay Yürüyüşü dansını, Soul Train adlı sevilen müzik programında dans eden Casper Candidate, Cooley Jackson ve Jeffrey Daniels'dan esinlenerek geliştirdiğini söylüyor. Programda, şarkısı ‘Working Day and Night' eşliğinde dans eden Candidate, Jackson ve Daniels'ı çok beğenen Jackson, aynı dans figürlerini kendisine de öğretmeleri için üçlüyü davet etmiş. Michael Jackson “Ay Yürüyüşünü” öğrenmekte çok zorlanmış ancak uzun süre üzerinde çalıştıktan ve pratik yaptıktan sonra hareketi öğrenmiş.

BELGESEL SONRASI ‘TACİZCİ’ YAKIŞTIRMASI

Michael Jackson'ın yıllarca çocuklara ilgisi olduğu ve küçük çocukları evine alarak taciz ettiği konuşuluyordu. Geçen yıl ise Jackson’ın çocuk istismarını gözler önüne seren Leaving Neverland belgeseli yayınlandı ve dünya basını adeta efsane isme ‘Sapık’ dedi… Belgeselde, daha önce şarkıcının tacizine uğramış çocuklar röportaj verip o yıllar neler yaşadıklarını gözler önüne serdi…