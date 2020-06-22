Michael Kors New York Moda Haftası’na katılmama kararı aldı

Dünyaca ünlü moda devi Michael Kors da, ‘Yeni normal’e uyum sağlayan markalar arasında girdi ve New York Moda Haftası’na katılmayacağını açıkladı. Covid -19 tedbirleri kapsamında 14 Eylül’de başlaması planlanan etkinlikte yer almayacak olan Amerikalı tasarımcının kendi adıyla tanınan markasından yapılan açıklamada, ilkbahar 2021 koleksiyonunun ekim ile kasım ayları arasında sunulacağı, daha kaliteli işler yapabilmek ve yeni döneme uyum sağlamak amacıyla gerekenleri planlamak için böyle bir karar alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Markamızı severek takip eden müşterilerimize tasarımlarımınızın tadını çıkarmaları için ihtiyaç duydukları zamanı tanımak istiyor ve yeni çizgileri, trendler ve parçalarla kafalarını karıştırmak istemiyoruz” denildi. Öte yandan pek çok yüksek moda markası gibi Michael Kors da bu dönemde gördüğü zararı telafi etmek için uğraş veriyor…

