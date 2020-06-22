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Michael Kors New York Moda Haftası’na katılmama kararı aldı
Michael Kors New York Moda Haftası’na katılmama kararı aldı
Michael Kors, 'Yeni normal'e ayak uydurdu ve New York Moda Haftası'ndan çekilmeye karar verdi. Ünlü marka, İlkbahar 2021 koleksiyonunun ekim ile kasım ayları arasında sunulacağı söylendi...
Moda 22 Haziran 2020 - 14:16

Dünyaca ünlü moda devi Michael Kors da, ‘Yeni normal’e uyum sağlayan markalar arasında girdi ve New York Moda Haftası’na katılmayacağını açıkladı. Covid -19 tedbirleri kapsamında 14 Eylül’de başlaması planlanan etkinlikte yer almayacak olan Amerikalı tasarımcının kendi adıyla tanınan markasından yapılan açıklamada, ilkbahar 2021 koleksiyonunun ekim ile kasım ayları arasında sunulacağı, daha kaliteli işler yapabilmek ve yeni döneme uyum sağlamak amacıyla gerekenleri planlamak için böyle bir karar alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada “Markamızı severek takip eden müşterilerimize tasarımlarımınızın tadını çıkarmaları için ihtiyaç duydukları zamanı tanımak istiyor ve yeni çizgileri, trendler ve parçalarla kafalarını karıştırmak istemiyoruz” denildi. Öte yandan pek çok yüksek moda markası gibi Michael Kors da bu dönemde gördüğü zararı telafi etmek için uğraş veriyor…