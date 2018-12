Michelle Obama Becoming tanıtımındaki stiliyle gündemde

Eski First Lady Michelle Obama yeni kitabı Becoming'in tanıtım turlarına devam ederken, dün katıldığı bir söyleşide giydiği çizmeler şaşkına uğrattı...

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, Becoming adlı kitabının tanıtım turlarına devam ediyor. Dün ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker’ın moderatörlüğünde bir söyleşiye katılan Michelle Obama, söyleşi için tercih ettiği çizmelerle ilgi odağı oldu.

Eski first lady, kitabı, özel hayatı ve moda üzerine ilginç açıklamalarda bulunsa da, sosyal medya sadece, Balenciaga’nın 4 bin dolarlık yani yaklaşık 21 bin TL’lik tayt çizmelerini konuştu. Her daim abartıdan uzak sade bir stil tercih eden Obama’nın söyleşideki stili adeta şaşkınlık yarattı. Bacak dekolteli anvelop sarı elbisesi ve Balenciaga’nın 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna ait olan çizmeleri, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanları arasına girdi.