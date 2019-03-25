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Miin by Kadir Kılıç’tan Dünya’dan Ay’a
Miin by Kadir Kılıç’tan Dünya’dan Ay’a
Hande Yener için hazırladığı tasarımlarla adını duyuran Miin markasının tasarımcısı Kadir Kılıç, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.
Moda 25 Mart 2019 - 12:18

Her koleksiyonunda leke, doku, desen, renk, ışık, kompozisyon ve perspektifle oynayarak temel sanat kuramları üzerine odaklanan MiiN tasarımcısı Kadir Kılıç, 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunda 1900-1950'lerin Rus Avangardının en önemli sanatçılarından Kazmir Malevich ve dönemin soyut ekspresyonistlerine olan hayranlığından yola çıkıyor.
Aynı zamanda ay ve ay kaynaklı gelgitlerden ilham alan tasarımcı, “İzlediğim bir ay belgeseli ve gelgitlerim arasındaki kuvvetli etkileşim, ayın kendisine odaklanmama ve kendimi izlememe sebep oldu… Ayın bu halleri, yıllardır derinleşen daire obsesyonum ile birleşti” diyerek koleksiyonunun ana hatlarını ve grafiklerdeki geometrinin altında yatan sebebi açıklıyor.
200'den fazla parçanın bulunduğu MiiN 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunda örmeler ve dokumalar öne çıkıyor. Ayrıca poplinden jarseye, deriden kadifeye, taftadan organzeye, tülden denime, trikodan neoprene kadar geniş bir seçki bulunuyor.