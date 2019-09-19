Milano Moda Haftası devam ediyor

23 Eylül'e kadar sürecek olan Milano Moda Haftası başladı. Bu sene podyumda en çok dikkat çeken konulardan biri ise çevreci moda akımı.

New York ve Londra Moda Haftası’nın ardından Milano Moda Haftası da önceki gün başladı. Dünyanın en tanınmış ve etkili tasarımcılarının bulunduğu haftada en göze çarpan konu çevrecilik. Podyumlarda en çok dikkat çeken markalardan biri ise bu sefer Gucci olacak. Geçtiğimiz günlerde karbon-nötr olmayı planladığını açıklayan marka sözünü tutmuşa benziyor.

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silmek üzere. Eylül ayının sonuna kadar ünlü marka tüm zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu. New York Moda Haftası’ndan hemen sonra yaptığı açıklamada, modellerin ulaşımından kaynaklanan emisyonlardan, kağıt davetiyelere son vermeye kadar büyük bir değişimin başlayacağını vadetmişti.

Tekstil sektörünün neden olduğu çevre kirliliği konusunda kendine düşen sorumluluğu, sürdürebilirlik çalışmalarıyla üstleneceğini belirten Gucci, ormanların korunmasına katkı sağlamak için de harekete geçti. The Guardian’a konuşan markanın CEO’su Marco Bizzarri “Zaman geçtikçe, bilim adamlarından gelen bilgilere göre ‘temiz bir dünya’ ihtimali daha da uzaklaşıyor. Artık harekete geçmeliyiz” dedi. Sadece tedarik zincirlerinde değil moda haftalarındaki defilelerde de bu projenin hayata geçeceğini söyleyen Bizzarri, Milano Moda Haftası’nda yapılacak olan defilenin bu yolda atılan ilk adımı olacağını belirtti. Gucci, konuk ve personellerin ulaşımında seyahat ayak izi bırakmamaya özen gösterecek ve podyumda geri dönüşüm ürünü olan ahşap kullanacak. Markanın davetiyeleri ise Orman Koruma ve Gözetim Sertifikalı kağıtlara basılacak.

Ünlü İtalyan moda evi Prada da yeşili koruma konusunda kararlı. Sürdürülebilir moda akımının bir parçası olan Prada’nın tasarımcısı Miuccia Prada, az ve öz akımı savunucularından. 2020 İlkbahar-Yaz kreasyonunda, gereksiz parçaların daha az kullanımıyla öne çıkan marka, sürdürülebilirlik açısından kişiye özel tasarımları daha ön planda olacak. Geri dönüşümlü malzemelerden yaptıkları tasarımlarıyla çevre kirliliğini minimuma indiren Prada, Chanel ve Burberry gibi markalarla beraber G7 zirvesinde Fashion Pact anlaşmasını imzalamıştı.

Benetton ise kağıttan bir trençkotla podyumlarda kendini gösteren marka oldu. Çamaşır makinesinde yıkanmadıkça senelerce giyilebileceğini belirten markanın Fransız tasarımcısı Jean Charles de Castelbajac, Benetton ile çalışmanın olağanüstü olduğunu dile getirdi.

2050 yılına kadar tüm moda evlerinin karbon-nötr olması bekleniyor. Moda sektörü her yıl 1.2 milyar ton atığa sebep oluyor. Bu atık miktarı ise Fransa’nın Çevre ve Enerji Yönetimi ajansına göre uluslararası uçuş ve deniz trafiğinin yarattığı atıktan çok daha fazla. Ağustos ayındaki G7 zirvesinde 32 şirket bünyesinde bulunan 150 marka, “Fashion Pact” anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma ile markaların 2030 yılına kadar yüzde yüz yenilebilir enerji kullanımına geçeceğini öngörüyor.