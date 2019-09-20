Milano Moda Haftası’nda inanılmaz benzerlik

Milano Moda Haftası'nın dünkü konuğu Fendi, geçmişe dönüş yapıyor. 1960'lardan esinlenen koleksiyonuyla, Karl Lagerfeld'i anmayı da ihmal etmeyen defilesi herkesi kendine hayran bıraktırdı.

Milano Moda Haftası dolu dizgin devam ederken, Fendi defilesinde Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner’ın benzerliği defileye damga vurdu.

Fendi, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda bizi büyükanne şıklığıyla karşılıyor. Büyük gözlükler, bej tonlarında bol çoraplar ve çiçek baskılı bluzlar ön planda olacak. Markanın yaratıcısının torunu ve Kreatif Direktörü olan Silvia Venturini Fendi, daha önceki Kreatif Direktörü olan ünlü Karl Lagerfeld’in estetik anlayışını devam ettiriyor.

Ünlü moda evi Fendi’nin 1960’lardan esinlenen koleksiyonu Milano Moda Haftası’nda görücüye çıktı. Defilede dikkat çeken isimler Hadid kardeşler ve Kendall Jenner idi. Podyumda rüzgar gibi esen üçlünün benzerliği ise dikkat çekti.

Son günlerde değiştirdiği imajıyla çok konuşulan Kendall Jenner’ın sarışın hali Hadid kardeşlere benzetildi. Üçlünün toprak tonlarındaki koleksiyonda, iç çamaşırsız halleri cesur bir imaj sergiledi. Markanın CEO’su Serge Brunschwig, Katie Holmes ve diğer konuklarla defileyi izledi.

Defile, Şubat ayındaki Milano Moda Haftasından iki hafta önce hayatını kaybeden Karl Lagerfeld’in duygusal bir videosuyla sona erdi. Yayınlanan görüntülerde Lagerfeld, David Bowie’nin Heroes isimli parçasıyla, 1965 yılında Fendi için çizdiği ilk eskizi gösterdiği anlar konuklara duygu dolu anlar yaşattı.