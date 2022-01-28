Miley Cyrus, Gucci için poz verdi

Miley Cyrus, Gucci tulumu ve çizmeleriyle yürek hoplatan pozlar verdi. Fotoğrafları Instagram'da paylaşan Cyrus, binlerce beğeni aldı.

Sozcu.com.tr

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Miley Cyrus; Janis Joplin ve The Rolling Stones’un kullandığı tarihi bir Hollywood stüdyosunda kısa dekolte tulumunun fermuarını açarak poz verdi. Genç pop ikonu Miley Cyrus, perşembe günü Instagram’da paylaştığı dört yeni fotoğrafla İtalyan moda evinin sınırlarını zorladı.

Her fotoğrafta sarışın güzel, kemerli bej bir Gucci tulum ve botuyla görüldü.

Şarkıcı, Gucci parfümü Flora Fantasy’nin sözcüsü.

Cyrus, çekim ile 12 Şubat’taki Super Bowl Music Fest’te yaklaşmakta olan şovunu tanıtma fırsatını yakaladı.

Bu, Cyrus’un ikonik moda evi ile ilk çalışması değil. Geçen temmuzdan bu yana Gucci’nin Flora Gorgeous Gardenia Eau Parfümünün yüzü olan şarkıcı, 2020’den beri markanın kreatif direktörü Alessandro Michele ile birlikte çalışıyor.

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