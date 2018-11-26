Milyarder kızı Marta Ortega’nın gelinliği tartışmalara yol açtı

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Zara’nın kurucusu milyarder Amancio Ortega’nın kızı Marta Ortega, geçtiğimiz hafta İspanya’da Bir moda tasarımcısının 35 yaşındaki oğlu Carlos Torretta ile evlendi. Valentino imzalı bir elbise giyen Ortega’nın gelinliği dün sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyaya düşen fotoğraftan sonra gelinlik için ‘Zenginliği sindirmiş’ gibi yorumlar yapıldı. Çünkü Ortega’nın kıyafeti son derece sade. Ne gelinliğe benziyor ne de bir düğün elbisesine… Haliyle milyarder kızı böyle giyinince de yapılacak en mantıklı yorum ‘Zenginliği sindirmiş’ oldu.

Tasarım görünüş itibariyle sanki pantolon – bluz kombini gibi duruyor. Ama Ortega’nın kıyafeti yüksek bel bir etek ve kolları tüllü bir ipek bluzdan oluşuyor. Yine sade bir duvak ve çiçek tercih eden Marta Ortega’nın gelinliği her ne kadar zenginliği hazmetmiş olarak yorumlansa da yine de ne yaşına ne konumuna hiç uymamış… Madem sadelikten yana, keşke düz bir beyaz elbise giyseymiş. Tabii gelinlerin tercihine çok da yorum yapmamak gerekiyor. Sonuçta en özel günleri ve hangi kıyafetle kendilerini rahat hissediyorlarla öyle giyinmeleri gayet normal. Fakat yine de insan ‘Gelin’ denince ‘Gelinlik’ görmek istiyor…

