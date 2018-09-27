Miss Turkey 2018 yarışmasına estetikli halleriyle başvurdular ve elendiler

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Miss Turkey yarışmasına her yıl yüzlerce genç kız başvuruyor. Ama ne var ki başvuranların arasından sadece 20 kişi yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Buraya kadar her şey normal. Ama günümüzde genç nesil öyle bir hale gelmiş ki, ne yazık ki bunu güzellik yarışması jürisinden öğrendik…

Moda tasarımcısı Cihan Nacar, içler acısı durumu anlattı. Meğer seçmelere katılan 250 kişinin yüzde 10’u estetikli olarak başvurmuş. Yani sağlık sorunları için estetik olandan bahsetmiyoruz. Birebir göğsüne, kalçasına estetik yaptıran, protez takan, saçlarına kaynak yaptıran, lens takan, kirpik ekleten, kaş çizdirenlerden bahsediyoruz…

“250 aday arasından mülakat yaptığımız bazı kızlarda çok bariz estetik müdahalelerle karşılaştık. Tabi ki bu bir güzellik yarışması olduğu için yapay görünen, örneğin gözünde lens, saçında kaynak, göğsünde ve kalçasında büyük silikonları olan kızları eledik” diyen Cihan Nacar. seçmeye katılan 18-23 yaş aralığındaki kızların yaşlarına uygun görünmediğini belirtti: “Adayların yaşlarına uygun görüntüsünün olmasına dikkat ettik. Genç, eğitimli, en az bir yabancı lisan bilen adayları seçmek için özen gösterdik. Finale kalan yarışmacılardan hepsinin yabancı dilleri çok iyi derecede, hatta bir çoğunun ikinci ve üçüncü yabancı dili var. Tüm bu kriterleri bir araya getirince Şevval neredeyse tüm jüriden tam puan alarak birinci oldu.”

Nacar estetik algısının günümüzde çok değiştiğinin de altını çiziyor. Kendi defilelerinde estetikli modellere yer vermediğini söyleyen tasarımcı, genç yaşlarda yapılan ciddi estetik müdahalelerin kötü sonuçlarıyla sıkça karşılaştığını da anlattı: “Güzelleşmek için yaptırılan estetiklerin genç kızların ifadelerini ve doğallıklarını bozduklarına çok kez şahit oldum. Kendi defilelerimde estetikli modelleri seçmemeye özen gösteriyorum. Dünya'da güzellik algısı çok değişti. Artık sarışın olmak için saçlarını platin sarısına boyatan, mavi gözlü olmak için mavi lens kullanan kızların modası geçti. İnsanların estetikli insanlara bakış açısı da değişti. Botoks, dolgu gibi estetik müdahaleler yüzünden kadınların neredeyse hepsi birbirine benzemeye başladı. Mimiksiz, şişirilmiş ve şaşkın yüz hatlarıyla ortada gezinen insanlar görmek kimseyi mutlu etmiyor. Kısacası mecbur kalınan, içine sağlık durumları veya psikolojik sebeplerin girdiği estetik müdahaleler dışında yapılan tüm değişim çabasına karşı biri olarak söylüyorum ki; bugün Türkiye'nin en güzel kızı seçilmiş, her bakımdan gelişime ve değişime açık bir genç kızın üstüne bu kadar gitmek büyük haksızlık.”

Cihan Nacar defileler için model seçmelerinde de sıkça estetik izlerine rastladıklarına, cast’larda sürekli estetikli modellerle karşılaştıklarına da dikkat çekiyor: “Son dönemlerde bu estetik olmaması gerekirken modellere de sıçramış durumda. Her model seçmemizde estetiksiz modeller arıyoruz. Öyle bir noktaya geldi ki, estetikle güzelleşeceğim diye uğraşanlar maalesef bu şekilde çok fazla iş kaybediyor.”

Şevval sonuna kadar haketti

Cihan Nacar seçimlerde haksızlık yapıldığı iddialarına da cevap verdi. Nacar, haksızlık değil aksine Şevval’in sonuna kadar birinciliği hakettiğini belirtti: “Yarışmanın hem ön eleme hem de ana jürisinde bulunduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki Şevval Türkiye Güzeli olmayı sonuna kadar haketti. 250 aday arasından 20 finalisti belirlemek için toplandığımız ön elemede mülakatında adayların özgeçmişlerini, eğitim durumlarını ve sosyal yaşamlarını inceledik. Başvuru sırasında adayların göndermiş oldukları fotoğraflar ve başvuru formları tüm ön eleme jürisinin önünde hazır bulunuyordu. Dolayısıyla Şevval'inde geçmiş fotoğraflarını inceleme şansımız oldu. Şevval University Of London'da Fashion Marketing 1. Sınıf öğrencisi olan, Miss World'de ülkemizi iyi şekilde temsil edecek yabancı dil ve kültür bilgisi olan, bunların yanında Londra Moda Haftasında modellik yapmış, dünya podyumlarında yürüyebilecek niteliklere sahip 19 yaşında bir genç kız.”