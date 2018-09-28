Miss Turkey üçüncüsü Roda Irmak, Adriana Lima’nın benzeri çıktı

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Miss Turkey 2018’in üzerinden neredeyse 1 hafta geçti ve hepimiz hala yarışmayı konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de yarışma finalistlerinden birinden bahsedeceğim ama bu Türkiye Kraliçesi Şevval Şahin ya da estetiği veya tacının elinden alınıp alınmayacağı olmayacak…

Bugün 18 yaşındaki Roda Irmak Kalkan’dan bahsedeceğiz… Roda, aslında henüz dereceler açıklanmamışken güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Belki de bir çok kişi 10 numaranın birinci olacağına kesin gözüyle bakıyordu ama olmadı. Kalkan üçüncü oldu ama özellikle sosyal medyada en çok konuşulan isim haline geldi. 1.72 boyundaki Roda halen İtalya’da siyaset bilimi okuyor.

Peki neydi Roda Irmak Kalkan’ın bu kadar konuşulması… Çünkü Roda Adriana Lima’ya ikizi kadar benziyordu. Öyle ki şu an herkes ona ‘Yerli Adriana Lima’ diyor.

Sosyal medya hesabı olmasına rağmen aktif olarak kullanmayan Roda’nın çok fazla paylaşımı yok ama paylaştığı fotoğraflarda da benzerliği oldukça net görebiliyorsunuz…

Bu arada Roda’nın en büyük hayali Victoria’s Secret meleği olmak. Ne var ki boyu 1.80’in altında olduğu için bu hayali gerçekleşemeyecek ama Lima’ya olan benzerliği ile daha çok konuşulacağa benziyor.



